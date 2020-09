Il Napoli fa davvero bene a privarsi di un calciatore come Faouzi Ghoulam? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Faouzi Ghoulam, terzino sinistro, a meno di clamorose sorprese, lascerà il Napoli. Fa davvero bene De Laurentiis a rinunciare a un calciatore così forte? Leggi su 90min

_gilaff : @sscnapoli Ma è davvero l’account ufficiale della SSC Napoli? Ma seriamente? ????????????????????? - 19_Napulitan_26 : @louvreless16 @myownblue Sentite se il Napoli davvero vende Meret, ADL si è rincoglionito. E non credo, e non lo spero. - astrob4ts : sei davvero lesbica se non sei di napoli??? - interistadoc_ : @nugellae Eccone un'altra/un altro. È una maglietta di 'origine' ultras. Davvero non l'avete capito? Ah e ho visto… - FijEma : @TonioRussolillo Ma credete davvero che un razzista vada in giro con magliette come questa (magari fatta in Cina o… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli davvero Lozano, l'uomo in più del Napoli: il feeling con Gattuso e il ruolo nuovo Il Mattino Serie A Femminile, verso Sassuolo-Napoli

Sassuolo Femminile-Napoli Femminile si gioca sabato 5 settembre al Neri in posticipo serale (calcio d’inizio ore 20,45). Nonostante la differenza di risultati e di classifica fra le due formazioni, il ...

Commisso: “In Serie A non mi sento secondo a nessuno. Ho sogni e obiettivi, datemi tempo”

Rocco Commisso a RTV38: “Amrabat mi è piaciuto molto nella sua prima amichevole con la Fiorentina. Quando l’ho visto con il Verona ho chiesto a Pradè se era possibile prenderlo. C’era anche il Napoli ...

Sassuolo Femminile-Napoli Femminile si gioca sabato 5 settembre al Neri in posticipo serale (calcio d’inizio ore 20,45). Nonostante la differenza di risultati e di classifica fra le due formazioni, il ...Rocco Commisso a RTV38: “Amrabat mi è piaciuto molto nella sua prima amichevole con la Fiorentina. Quando l’ho visto con il Verona ho chiesto a Pradè se era possibile prenderlo. C’era anche il Napoli ...