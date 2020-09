Giulia Molino, un cambio look inaspettato: non crederete ai vostri occhi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questo articolo . Giulia Molino ha partecipato all’edizione di Amici del 2019, conquistando pubblico e giuria. Oggi cambia look, non crederete ai vostri occhi. La cantante è stata sin da subito molto apprezzata per il suo talento e per la forza d’animo che l’hanno contraddistinta nel corso della sua vita. Infatti si è aggiudicata la medaglia d’argento e … Leggi su youmovies

WebradioFinance : Ora in onda Giulia Molino - Va tutto bene su Webradio Finance - WebradioFinance : Ora in onda Giulia Molino - Va tutto bene su Webradio Finance - Gian78440062 : @AmiciUfficiale Son contento che ritorna amici spero che ritorna Giulia Molino ... - WebradioFinance : Ora in onda Giulia Molino - Va tutto bene su Webradio Finance - iramapluvme : @temporvle Giulia Molino, ecco chi! -