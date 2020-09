ENI: Mario Notari si dimette dal Collegio Sindacale (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Eni comunica che il Mario Notari ha, con grande rammarico, rassegnato le proprie dimissioni dal Collegio Sindacale di Eni non potendo assicurare la disponibilità di tempo necessaria per svolgere con adeguata diligenza l’incarico. La società ringrazia il Professor Notari per il senso di responsabilità dimostrato. Ai sensi dello Statuto Eni, subentra nella carica Roberto Maglio, sindaco supplente tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’economia e delle finanze. Leggi su quifinanza

