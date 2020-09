Coronavirus e scuola, in Veneto e Lazio tamponi rapidi a tutta la classe se c’è un alunno positivo (Di mercoledì 2 settembre 2020) I test veloci saranno adottati in Veneto e Lazio: se un bimbo sarà trovato positivo, i test rapidi saranno somministrati a tutta la classe, che in mezz’ora avrà i risultati; i negativi potranno tornare in classe al più presto. I dubbi di parte del Cts, la Lombardia: «Ce ne vengano consegnati almeno 60mila, quando li avremo li faremo prima nelle scuole» Leggi su corriere

MedicalFactsIT : Coronavirus: ritorno a scuola, Roberto Burioni si confronta con le due domande che tutti si fanno #coronavirus… - Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - vaticannews_it : #2Settembre #Nelmondo #FILIPPINE Appello vescovi @cbcpnews Fermare costruzione centrali a carbone N. Zelanda… - Agenparl : COMUNICATO STAMPA: Rapporto UNHCR: il coronavirus rappresenta una grave minaccia all’istruzione dei rifugiati – met… - GUARDIACIVICA : Scuola: è scontro tra sindacati ed Azzolina su graduatorie - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola CORONAVIRUS: SCUOLA, si Parte o NO? Ecco quali REGIONI potrebbero NON cominciare iLMeteo.it Ecco il super laboratorio Covid. «Priorità nei test agli studenti»

Sarà operativo a partire dal 10 settembre, entrerà a pieno regime a fine mese, e sarà potenzialmente in grado di processare oltre 10mila tamponi al giorno. Risolta anche la bega dei macchinari proveni ...

Coronavirus, il virologo Carlo Perno: "Pochi i bimbi contagiosi, vi spiego perchè la scuola non è pericolosa"

Gli insegnanti non dovrebbero temere troppo, le scuole non sono un luogo più a rischio del supermercato o di una sala cinematografica. Parola di Carlo Perno, direttore dell'unità di Microbiologia dell ...

Sarà operativo a partire dal 10 settembre, entrerà a pieno regime a fine mese, e sarà potenzialmente in grado di processare oltre 10mila tamponi al giorno. Risolta anche la bega dei macchinari proveni ...Gli insegnanti non dovrebbero temere troppo, le scuole non sono un luogo più a rischio del supermercato o di una sala cinematografica. Parola di Carlo Perno, direttore dell'unità di Microbiologia dell ...