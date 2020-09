Controlli tra Calvizzano e Marano: fermato pusher 31enne (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Condotto un servizio straordinario di controllo a Calvizzano e Marano da parte dei carabinieri della compagnia locale insieme a quelli del Reggimento Campania. In seguito alla disposizione dal Comando Provinciale di Napoli, i militari controllavano 145 persone e 43 veicoli: 24 le contravvenzioni al codice della strada notificate per oltre 18mila euro sanzioni. Infatti scoperti alcuni “centauri” che non rispettavano l’obbligo di indossare il casco. I Carabinieri di Marano hanno arrestato, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, Fabio Perez. Il 31enne si mostrava agitato al momento del controllo, quindi i militari decidevano di perquisire il suo veicolo all’interno del quale trovato ben 26 dosi di cocaina e 123 euro in contante ... Leggi su anteprima24

forumJuventus : ?? Lesione di medio grado al retto femorale per Bernardeschi ?? Tra quindici giorni nuovi esami per lui ??… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Lesione muscolare per Bernardeschi: tra 15 giorni nuovi controlli ?? - Gabri_Juventus : RT @forumJuventus: ?? Lesione di medio grado al retto femorale per Bernardeschi ?? Tra quindici giorni nuovi esami per lui ?? - LukValSan : RT @forumJuventus: ?? Lesione di medio grado al retto femorale per Bernardeschi ?? Tra quindici giorni nuovi esami per lui ?? - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: ?? Lesione di medio grado al retto femorale per Bernardeschi ?? Tra quindici giorni nuovi esami per lui ?? -