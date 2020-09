Con 276 voti passa alla Camera la fiducia sul dl Covid, ma 28 deputati M5s risultano assenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - passa, alla Camera, con 276 sì la fiducia al Dl Covid. ma sono 28 i deputati M5s che, dopo le polemiche di questi giorni, sulla norma che riguarda il rinnovo dei vertici dell'Intelligence, risultano assenti. I voti contrari registrati a Montecitorio sono stati 194, e c'è stato un solo astenuto.I tabulati indicano chi ha lasciato il banco vuoto, ma , fra i pentastellati. A favore, ha votato Federica Dieni, prima firmataria dell'emendamento della discordia. "Il fatto che io abbia votato a favore della fiducia dimostra che la proposta sostenuta da alcuni deputati M5s non era contro il governo, ma riguarda una norma che non condividevo e che continuo a non condividere": ... Leggi su agi

Montecitorio : Decreto proroga emergenza #COVID19, con 276 voti favorevoli e 194 contrari la Camera approva la fiducia sul testo #dlCovid #OpenCamera - rtl1025 : ?? La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul #decretoCovid con 276 sì, 194 no e 1 astenuto. - fisco24_info : Con 276 voti passa alla Camera la fiducia sul dl Covid, ma 28 deputati M5s risultano assenti: AGI - Passa, alla Cam… - erregi69 : Dl Covid, Camera approva la fiducia con 276 sì e 194 no. Del M5s 28 deputati non partecipano al voto: “Molti assent… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Dl Covid, c'è la fiducia ma 24 del M5s non partecipano. Il governo alla Camera passa con 276 sì, 194 no e un astenuto #AN… -