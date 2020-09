Burioni: “Non si dovrebbe votare nelle scuole, è imbarazzante” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – “Non si dovrebbe votare nelle scuole e luoghi alternativi dovrebbero essere da tempo identificati in modo da non intralciare ulteriormente una gia’ tribolata attivita’ scolastica”. Lo scrive il virologo Roberto Burioni sul suo sito ‘Medical Facts‘. Leggi su dire

