Arthur Juventus: “Posso giocare in tutte le posizioni. Sarebbe bello avere Suarez” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Arthur Juventus – Il primo acquisto bianconero si è presentato ai tifosi in occasione della conferenza svoltasi e conclusasi pochi minuti fa. Il brasiliano ha toccato temi molto importanti tra i quali il mercato legato alla sua ex squadra e la posizione che predilige occupare in campo. Juventus: le parole di Arthur PROGETTO “È un giorno importante per me e per la mia famiglia, persone che voglio ringraziare. Voglio ringraziare i dirigenti della Juventus, Fabio Paratici. Sono estremamente contento di essere qui. Ho l’opportunità di giocare con giocatori importanti in una grande squadra, con Cristiano Ronaldo. È un fuoriclasse, per me è quasi realizzare un sogno. Ho tanto entusiasmo.La Juventus ha una storia unica e una ... Leggi su juvedipendenza

