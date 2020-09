Volley, Supercoppa 2020: Novara passa al tie-break contro Firenze e approda in semifinale (Di martedì 1 settembre 2020) La Igor Gorgonzola Novara vince al tie-break il match valido per i quarti di finale della Supercoppa 2020 di Volley femminile contro il Bisonte Firenze e approda in semifinale: punteggio di 3-2 (23-25, 25-16, 20-25, 25-18, 15-12) Un match epico con tanti capovolgimenti di fronte e momenti in cui una delle due squadre – in alternanza – ha preso il sopravvento, e che si è risolto soltanto nel quinto decisivo set in cui le padrone di casa hanno sfruttato l’inerzia del quarto set dominato per ribaltare una situazione che le vedeva sotto dopo i primi tre set. Adesso Novara affronterà le temibili ragazze di Busto Arsizio nella semifinale in programma mercoledì a Vicenza: ... Leggi su sportface

