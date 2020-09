Uomini e Donne, voci di una crisi tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso: le parole della coppia (Di martedì 1 settembre 2020) Da giorni si dice sui social che Giulio e Giulia si siano lasciati. Ecco le parole dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D’Urso in crisi? Abbiamo conosciuto Giulio Raselli l’anno scorso a Uomini e Donne. Lui era un corteggiatore di Giulia Cavaglia ed è riuscito ad arrivare fino alla fine, ma poi la tronista ha deciso di scegliere il suo rivale Manuel Galiano. Come spesso accade, la redazione ha deciso di offrirgli il trono, ma prima ha anche fatto l’esperienza da tentatore a Temptation Island. Ebbene, da tronista era molto indeciso tra Giovanna Abate e ... Leggi su kontrokultura

