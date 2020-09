Tuttosport annuncia: "Koulibaly va al City la prossima settimana. Scelto il sostituto in Olanda" (Di martedì 1 settembre 2020) Kalidou Koulibaly è promesso sposo del Manchester City. Operazione ormai impostata così: 65 milioni più 5 di bonus. Leggi su tuttonapoli

ManCityKD : RT @tuttonapoli: Tuttosport annuncia: 'Koulibaly va al City la prossima settimana. Scelto il sostituto in Olanda' - Footballism16 : RT @tuttonapoli: Tuttosport annuncia: 'Koulibaly va al City la prossima settimana. Scelto il sostituto in Olanda' - GoodKidManCity : RT @tuttonapoli: Tuttosport annuncia: 'Koulibaly va al City la prossima settimana. Scelto il sostituto in Olanda' - tuttonapoli : Tuttosport annuncia: 'Koulibaly va al City la prossima settimana. Scelto il sostituto in Olanda' - news24_napoli : Tuttosport annuncia: tra una settimana Koulibaly sarà un… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport annuncia Milan, Ibra annuncia il numero di maglia via social Tuttosport Tuttosport a sorpresa: "Allan-Everton, bisogna aspettare: ingaggio proposto non convince il calciatore"

Tutto fatto per Allan all'Everton, lo ha annunciato anche De Laurentiis, eppure per il quotidiano Tuttosport l'affare non è ancora concluso Tutto fatto per Allan all'Everton, lo ha annunciato anche De ...

Calciomercato Juventus, grana Higuain | C’è un problema per l’addio

Gonzalo Higuain non fa sconti alla Juventus. Arrivato in pompa magna nell’estate 2016, il ‘Pipita’ è stato ‘silurato’ dal nuovo tecnico Andrea Pirlo, che ha già annunciato la separazione in conferenza ...

Tutto fatto per Allan all'Everton, lo ha annunciato anche De Laurentiis, eppure per il quotidiano Tuttosport l'affare non è ancora concluso Tutto fatto per Allan all'Everton, lo ha annunciato anche De ...Gonzalo Higuain non fa sconti alla Juventus. Arrivato in pompa magna nell’estate 2016, il ‘Pipita’ è stato ‘silurato’ dal nuovo tecnico Andrea Pirlo, che ha già annunciato la separazione in conferenza ...