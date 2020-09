“Ti porterò sempre con me”. Lutto per Antonio Candreva: dolore devastante e privatissimo (Di martedì 1 settembre 2020) Un grave Lutto ha colpito Antonio Candreva. Il calciatore dell’Inter piange la morte del padre, Marcello. È stato lo stesso centrocampista nerazzurro ad annunciare la triste notizia pubblicando un messaggio e una foto sul proprio profilo Instagram. A margine dell’immagine in bianco e nero, nella quale appare sorridente al genitore che non c’è più, ha scritto anche un messaggio molto toccante: “Ti porterò sempre con me. Ciao Pa”. Il papà di Candreva era malato da tempo, ad aprile scorso fu l’esterno dell’Inter a chiarire come l’uomo stesse combattendo contro una patologia molto grave. Nelle ultime ore s’è spenta la luce. “Non parlo molto della mia vita privata – ammise il giocatore in ... Leggi su caffeinamagazine

