Roglic vince la 4tappa al Tour, Alaphilippe resta leader (Di martedì 1 settembre 2020) ORCIERES-MERLETTE, FRANCIA,, ITALPRESS, - Primoz Roglic ha vinto in volata la quarta tappa del Tour de France 2020, la prima con arrivo in salita. Al termine dei 160,5 chilometri che hanno condotto la ... Leggi su gazzettadiparma

DanieleRaponi : #Caruso ???? 23º #Formolo ???? 30º #Pozzovivo ???? 35º #Aru ???? 36º #Rosa???? 75º #Roglic ???? vince la 4ª tappa #TourdeFrance… - giostuzzi : Quel cane che aspettava i corridori a bordo strada a 37,9 km dal primo arrivo in salita del #TDF2020 a Orcieres-Mer… - WorldUci : #Roglic vince la quarta tappa del #TDF2020,primo arrivo in salita. #Alaphilippe mantiene la maglia gialla. #ciclismo #ciclismoworldtour - OA_Sport : VIDEO Tour de France, highlights quarta tappa: Roglic vince il primo arrivo in salita! Alaphilippe in giallo, Berna… - peppe844 : RT @vitasportivait: ??????? #TDF2020 | 4a Tappa Primoz #Roglic ???? vince con facilità a Orcières-Merlette! Lo sloveno, guidato dalla sua squ… -