Rientro in Classe, il Commento Dell’Attrice Foglietta: il Problema è La Dispersione Scolastica (Di martedì 1 settembre 2020) L’attrice Anna Foglietta, come mamma di tre bambini, nel corso della Mostra di Venezia ha parlato anche di Rientro in Classe. “Sono dell’avviso che il Problema sia quello della Dispersione Scolastica. Non è che noi genitori vogliamo toglierci dalle scatole i nostri figli, ma la scuola è una risorsa enorme non tanto per i nostri figli, ma per la maggior parte delle famiglie con disagi, perché toglie dalla strada” afferma l’attrice. “Al ministro quindi, in questa situazione particolare chiederei un impegno in più, proprio per tutta quella fascia socioeconomica che vive una condizione disagiata e ha bisogno della scuola” continua. “Come mamma sono rimasta sorpresa quando ... Leggi su youreduaction

mauriziosantin : RT @Michele_Anzaldi: Anzaldi (Italia Viva): 'Governo ascolti Bertolaso e requisisca tutti i mezzi disponibili per il rientro in classe' - O… - agata_amato : RT @marisamoles: Rientro in classe, le paure e i rischi per gli insegnanti: non sottovalutate il rischio stress - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Anzaldi (Italia Viva): 'Governo ascolti Bertolaso e requisisca tutti i mezzi disponibili per il rientro in classe' - O… - Sudestonlineit : Mascherina a scuola Il personale scolastico è tenuto ad indossare la mascherina durante la permanenza a scuola. I d… - Michele_Anzaldi : RT @orizzontescuola: Anzaldi (Italia Viva): “Governo ascolti Bertolaso e requisisca tutti i mezzi disponibili per il rientro in classe” htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro Classe Rientro in classe, Azzolina: “No a insinuazioni sui docenti, il corpo insegnante è sano”. LETTERA [PDF] Orizzonte Scuola Si torna in classe a Wuhan senza obbligo di mascherina

. 1 milione e mezzo gli studenti che tornano a scuola nel luogo in cui ha avuto origine il Covid Si torna in classe a Wuhan senza obbligo di mascherina (GettyImages) È cominciato oggi alle 7 del 1 set ...

Lettere al Durettore / I nodi della scuola sono i trasporti ed allora ci andiamo da soli

SAN BENEDETTO -Egregio direttore, lo scontro tra Regioni e Governo è sulla capienza dei mezzi per il rientro in classe.Il distanziamento di un metro a bordo, contestano i governatori, porterebbe il tr ...

. 1 milione e mezzo gli studenti che tornano a scuola nel luogo in cui ha avuto origine il Covid Si torna in classe a Wuhan senza obbligo di mascherina (GettyImages) È cominciato oggi alle 7 del 1 set ...SAN BENEDETTO -Egregio direttore, lo scontro tra Regioni e Governo è sulla capienza dei mezzi per il rientro in classe.Il distanziamento di un metro a bordo, contestano i governatori, porterebbe il tr ...