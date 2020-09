Nei rubinetti dell'ospedale quel batterio killer che fa strage di neonati (Di martedì 1 settembre 2020) Valentina Dardari I piccoli erano ricoverati nel reparto interno all’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. La relazione della commissione regionale Quattro neonati sarebbero morti uccisi da un batterio killer, il citrobacter. Tutti i bimbi erano ricoverati a Verona, nel reparto interno all’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Altri nove sarebbero rimasti cerebrolesi. In tutto sarebbero stati colpiti 96 bambini in soli due anni. Il batterio in questione era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neonatale. Sembra che il rubinetto incriminato venisse utilizzato dal personale per prendere l’acqua da dare ai ... Leggi su ilgiornale

