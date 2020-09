Milano, il Comune distribuisce 850mila mascherine a 53mila famiglie (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 settembre 2020 - A Milano , dal 7 settembre, 53mila famiglie riceveranno dal Comune gratuitamente 850mila mascherine chirurgiche, attraverso 315 farmacie della città, grazie a un accordo ... Leggi su ilgiorno

