Mara Carfagna incinta a 44 anni: chi è il compagno Alessandro Ruben (Di martedì 1 settembre 2020) L'uomo che ha rubato il cuore a Mara Carfagna si chiama Alessandro Ruben. La politica ed ex modella di origini campane, deputata del Popolo della Libertà e di Forza Italia, diventerà mamma a 44 anni. Un desiderio che coronerà una fiaba d'amore iniziata nel lontano 2013. Mara Carfagna e il compagno Alessandro Ruben, avvocato ed ex deputato, hanno vissuto la loro storia sempre nel massimo riserbo, ma soprattutto agli inizi. La politica salernitana veniva fuori infatti dalla dolorosa fine del suo matrimonio con Marco Mezzaroma. All'epoca si parlò di ripetuti tradimenti da parte di lui: bugie che avrebbero portato alla rottura ad appena due anni ...

«Ora sorrido, ma allora l’ho vissuta malissimo. Mi sono ritrovata sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari ...Nel Paese di Machiavelli, la politica è tattica, ma almeno nei momenti di crisi bisognerebbe chiedere al sistema, tutto intero, di prospettare una linea strategica. Non solo cercare ogni giorno il nem ...