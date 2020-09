Maltempo: riapre la ferrovia in val Pusteria (Di martedì 1 settembre 2020) L’apertura della linea ferroviaria in Val Pusteria è stata anticipata, dopo l’interruzione causata dall’ondata di Maltempo dello scorso fine settimana. Nel primo pomeriggio e’ stata ripristinata la circolazione dei treni su tutta la tratta tra Fortezza e San Candido. Negli ultimi giorni, causa Maltempo, la tratta Valdaora – San Candido era rimasta chiusa per motivi di sicurezza. La linea ferroviaria San Candido – Sillian rimane chiusa fino a mercoledi’, 2 settembre, ore 10, informa la società di trasporto locale Sta.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - TRENTO, 01 SET - L'apertura della linea ferroviaria in Val Pusteria è stata anticipata, dopo l'interruzione causata dall'ondata di maltempo dello scorso fine settimana. Nel primo pomeriggio è ...

Il rio Gravasacca minaccia la strada per Misurina: Val Marzon chiusa

La strada da Misurina per Carbonin, quindi per Dobbiaco, è stata riaperta. Ma in Val d’Ansiei ci sono nuove situazioni di emergenza. È stata chiusa la strada che porta in Val Marzon, da cui si sale a ...

