LEC Playoff: si spegne il sogno degli Schalke 04 (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo 11 vittorie consecutive, si ferma la corsa verso il mondiale degli Schalke 04 . La sconfitta subita per mano dei MAD Lions li elimina dai Playoff di LEC , ponendo fine ad una miracle run che ci ... Leggi su corrieredellosport

c4m_esports : Ci sono 2 possibilità: 1. Giocarsi i Worlds con 22 team invece di 24. 2. Assegnare uno slot aggiuntivo alle leghe… - Simo08_01 : RT @luckynanix: Riassunto dei playoff #LEC - imGi0ve : RT @luckynanix: Riassunto dei playoff #LEC - Clockwoork : RT @luckynanix: Riassunto dei playoff #LEC - luckynanix : Riassunto dei playoff #LEC -

Corriere dello Sport

Per i Fnatic questa vittoria è importantissima, non solo perché gli garantisce l’accesso alla finale dei playoff di LEC, ma anche perché segna la fine di una maledizione. Infatti, Rekkles e compagni, ...La seconda settimana dei playoff di LEC si è conclusa, con uno scontro che ha visto Rogue e MAD Lions battersi per guadagnarsi la possibilità di accedere alla semifinale. Grazie ad una prestazione mag ...