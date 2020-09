Il Papa: "E' tempo di cancellare il debito dei Paesi più poveri" (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - Riprendere ad ascoltare la Terra, il "battito della creazione", la voce del Creato che "ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell'ordine naturale", a "ricordare che siamo parte, non padroni, della rete interconnessa della vita". E' una profonda riflessione sul rispetto del pianeta e delle risorse che ci offre e al contempo è una denuncia sui mali provocati dall'uomo che hanno spinto la Terra "oltre i suoi limiti", quella di Papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato - "Giubileo per la Terra" - che apre il tempo del Creato che si estende fino al 4 ottobre nel ricordo di San Francesco di Assisi. Cinque i verbi indicati da Francesco sul senso del Giubileo: ricordare, ritornare, riposare, riparare e rallegrarsi. Il ... Leggi su agi

