Gassmann attacca Sgarbi sulle mascherine: la lite social (Di martedì 1 settembre 2020) lite social tra Alessandro Gassmann e Vittorio Sgarbi. Tema del contendere l’ordinanza firmata da Sgarbi che prevede una multa per chi indossa la mascherina senza motivo nel comune di Sutri. “Sutri: ordinanza sindacale. Multe a chi indossa la mascherina senza necessità. Seguirà comunicato stampa dettagliato“, scriveva giorni fa su Facebook il sindaco di Sutri. Alessandro Gassmann all’attacco L’ordinanza di Sgarbi non è passata inosservata all’occhio vigile di Alessandro Gassmann, che sui social è noto per commentare spesso le scelte politiche. Del resto Sgarbi è da tempo critico nei confronti delle misure di ... Leggi su thesocialpost

Sgarbi attacca D’Amato: “Sei un ignorante, studia le leggi…”

“Uno sconosciuto, ignorante totale, immagino eletto col Pd, capra, chi ca..o sei, studia le leggi…”. Nel mirino di Vittorio Sgarbi, questa volta c’è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessi ...

