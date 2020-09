F1 News: Leclerc si scusa per lo sfogo in radio avvenuto in diretta (Di martedì 1 settembre 2020) Le cose in casa Ferrari non vanno bene (per usare un eufemismo). E allora ci sta che dopo una corsa passata ad inseguire a causa di una macchina mai competitiva si perdano le staffe. Colpisce che a farlo nel corso del Gp del Belgio di F1 di domenica, sia stato una ragazzo generalmente molto educato come Charles Leclerc, ma la tensione ovviamente era tanta. Richiamato dai meccanici una seconda volta ai box per via di una calo della pressione pneumatica del motore il monegasco ha urlato una serie di insulti in francese, dimenticandosi di avere ancora il microfono aperto: «Put… de sa race». In italiano: «Maledetto tu e tutti i tuoi». Parole che non sono state trasmesse in diretta tv, ma comunque registrate e diffuse pubblicamente. Uno sfogo frutto della tensione del ... Leggi su giornal

