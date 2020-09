Donazzan su Mascherine a Scuola: Alla Fine è Prevalso il buon Senso (Di martedì 1 settembre 2020) Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione e formazione del Veneto, esprime la sua opinione sulla decisione presa in merito all’utilizzo delle Mascherine. “Sull’utilizzo delle Mascherine in classe Alla Fine è Prevalso il buon Senso” afferma. Poi continua: “Da subito, insieme al presidente della Regione Veneto, avevamo detto che sarebbe stato sbagliato imporre le Mascherine per ore in classe a bambini e ragazzi in fase di crescita“. “Bene quindi che il Cts ieri sera abbia corretto la rotta” dice, poi aggiunge: “Resta il nodo trasporti perché la mediazione raggiunta della capienza all’80 per cento dei posti è ingiustificata ... Leggi su youreduaction

