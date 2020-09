Coronavirus, Boccia: "Studio Cts non era segreto" (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "C'è chi lavora per il Paese e chi lavora contro. Giorgia Meloni avrebbe potuto informarsi, chiedendo a ognuno di noi e le avremmo dato le informazioni che sono state date al Paese". Lo ha detto intervenendo a "Agorà" su Raitre il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, rispondendo alla presidente di Fdi, secondo la quale il governo ha occultato uno Studio sulla diffusione del Coronavirus e le previsioni sulla mortalità, elaborato dal Cts, già dal 12 febbraio. "A fine febbraio, inizio marzo, l'Italia era considerato un Paese di untori, se dopo qualche mese siamo diventati un modello da seguire e uno dei Paesi più sicuri è perché, evidentemente, abbiamo fatto qualcosa e hanno funzionato le scelte che il governo ha assunto. Lo Studio, ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “C’è chi lavora per il Paese e chi lavora contro. Giorgia Meloni avrebbe potuto informarsi, chiedendo a ognuno di noi e le avremmo dato le informazioni che sono state date a ...

Scuola, c’è accordo su trasporti: possibile occupare 100% posti per viaggi sotto i 15 minuti

Accordo trovato in Conferenza unificata sul trasporto pubblico locale: su autobus e metro sarà possibile occupare normalmente l’80% dei posti totali, con la possibilità di arrivare al 100% nel caso in ...

