Coronavirus: +978 nuovi casi e 8 morti, terapie intensive in aumento (Di martedì 1 settembre 2020) Sono 978 i nuovi casi di Covid-19 (-18 su ieri) e 8 i decessi (+2) di pazienti positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi 1 settembre 2020 del Ministero della Salute.I morti totali per complicanze legate al Coronavirus Sars-Cov-2 salgono così a 35.491 unità da inizio emergenza. I pazienti ricoverati con sintomi sono ad oggi 1.380, +92 in un giorno, 107 invece sono quelli in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri.Le regioni con più pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono la Lombardia, con 21 casi, e la Sicilia con 10 casi. Sempre secondo i dati del Ministero della Salute, i casi totali di contagio nel nostro Paese, dato che ... Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, 01/09/20 • Attualmente positivi: 26.754 • Deceduti: 35.491 (+8, +0,02%) • Dimessi/Guariti: 207.944… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: i nuovi casi sono 978, i morti 8 - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nuovo calo dei contagiati in Italia, sono 978. Otto i morti #ANSA TUTTI I DATI REGIONE PER REGIONE - salernonotizie : Coronavirus in Italia: calo dei contagiati, sono 978. Otto i morti - Simo_Fiore : 978 nuovi casi su 81.000 tamponi. Forse non va proprio malissimo (anche se potrebbe andare meglio...). #coronavirus… -