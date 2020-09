Città metropolitana senza vicesindaco da 2 mesi: tensioni in deMa (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – senza vicesindaco da due mesi la Città metropolitana di Napoli. A inizio luglio le dimissioni del consigliere metropolitano Francesco Iovino, dopo la decisione di abbracciare Italia Viva e candidarsi alle regionali. Da allora Luigi de Magistris, sindaco della Città metropolitana non ha nominato un successore. In pole in un primo momento il consigliere metropolitano in quota deMa, Domenico Marrazzo pronto anche a candidarsi se l’ex pm fosse sceso in campo per Palazzo Santa Lucia. Niente corsa per de Magistris, mentre la decisione sul nome del vicesindaco è stata rinviata a dopo l’approvazione del consuntivo avvenuta ad agosto. In deMa spunta ora anche il nome del consigliere ... Leggi su anteprima24

