Calciomercato, le notizie di oggi – Bomba Suarez-Juve, l’ora X di Messi, le verità sull’Inter (Di martedì 1 settembre 2020) Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi, 1 settembre. Bomba Suarez-Juve – “L’uruguaiano Luis Suárez sarà un nuovo giocatore della Juve, mancano alcuni dettagli. Sarebbe un’ottima coppia con CR7”. A scriverlo, sul proprio profilo personale Twitter, è il giornalista colombiano Daniel Perez, che si sbilancia in maniera importante su una trattativa che avrebbe ripreso quota oggi, dopo i problemi sorti per arrivare a Dzeko, altro obiettivo dell’attacco bianconero. Il nome dell’attaccante del Barcellona è accostato da ormai qualche settimana al club italiano, ma si è fatto ancora più insistente dopo le intenzioni dei blaugrana di non voler ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : La #Fiorentina anche su #Roca dell'#Espanyol - CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie di oggi - Bomba #Suarez-#Juve, l'ora X di #Messi, le verità sull'#Inter - - rosalinobove : RT @FabioRussello: Tagliata la 'fonte - talpa' i big del #calciomercato non hanno più notizie e a cascata gli habitué del copia e incolla n… - TheBigPaul72 : Calciomercato Roma: l'agente di Biraghi smentisce ogni contatto con i giallorossi » - ChristianPelos2 : RT @FabioRussello: Tagliata la 'fonte - talpa' i big del #calciomercato non hanno più notizie e a cascata gli habitué del copia e incolla n… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, ultime notizie: l’Inter respinge la prima offerta del Bayern per Perisic Sport Fanpage Atalanta, Gasperini su Ilicic: "Al momento non fa parte dell'organico"

L'allenatore dell'Atalanta alla prima conferenza stampa, cominciato il raduno, dà subito una brutta notizia per i tifosi della Dea. Non c'è ancora Josip Ilicic. Nemmeno al primo giorno di ritiro in pr ...

Inter:Ausilio,Messi?Non so da dove arrivino certe idee

Messi? Non so nemmeno da che parti possano arrivare certe idee. Credo nessuno direttore sportivo e presidente al mondo non vorrebbe averlo. Ma poi c'è la realtà, ed è molto diversa": il ds dell'Inter ...

L'allenatore dell'Atalanta alla prima conferenza stampa, cominciato il raduno, dà subito una brutta notizia per i tifosi della Dea. Non c'è ancora Josip Ilicic. Nemmeno al primo giorno di ritiro in pr ...Messi? Non so nemmeno da che parti possano arrivare certe idee. Credo nessuno direttore sportivo e presidente al mondo non vorrebbe averlo. Ma poi c'è la realtà, ed è molto diversa": il ds dell'Inter ...