Anziano brutalmente aggredito fuori dall’appartamento muore dopo giorni di ricovero in ospedale (Di martedì 1 settembre 2020) Emiliano Lombardi, l’Anziano selvaggiamente aggredito fuori dal proprio appartamento, è deceduto a causa delle ferite dopo giorni di ricovero in ospedale. Lo scorso 16 agosto Emiliano Lombardi, 84enne di origini italiane da decenni trasferitosi a Perth (Australia), si trovava in casa da solo ed ha avvertito dei rumori provenire dall’esterno della propria abitazione. Uscito per … L'articolo Anziano brutalmente aggredito fuori dall’appartamento muore dopo giorni di ricovero in ospedale NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Gabri_Benci : RT @PeaceMusicLovee: L'esercito sionista si accanisce brutalmente contro un anziano durante le proteste per l'espropriazione delle terre da… - paola_valori : RT @PeaceMusicLovee: L'esercito sionista si accanisce brutalmente contro un anziano durante le proteste per l'espropriazione delle terre da… - PeaceMusicLovee : L'esercito sionista si accanisce brutalmente contro un anziano durante le proteste per l'espropriazione delle terre… -

Un capo della polizia nel nord della Francia cerca di risolvere un caso di omicidio nel quale un'anziana è stata brutalmente assassinata.

Firenze, difende anziano dalla violenza: tunisino lo massacra di botte

Una brutale aggressione che si è conclusa con un duplice arresto quella che si è registrata intorno alle 19:30 dello scorso lunedì a Firenze. In manette è finito un cittadino tunisino di 20 anni, irre ...

