Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sophie Codegoni che lavora per Chiara Ferragni (Di lunedì 31 agosto 2020) La nuova edizione di Uomini e Donne, al via il 7 settembre su Canale 5, è alle porte ma arrivano già i primi spoiler, dal momento che in questi giorni sono state registrate le prime puntate. Dalle registrazioni emerge che a sedere sul trono rosso non sono solo i due ragazzi Davide e Gianluca, ma anche due fanciulle di nome Jessica e Sophie. Uomini e Donne, il motivo della sparizione di Gemma Galgani: un lifting Chi è la nuova tronista Sophie Codegoni Le anticipazioni arrivano dal sito Ilvicolodellenews.it che svela qualche dettaglio sulle nuove troniste. Sophie Codegoni ha 18 anni, nella vita ha fatto già molte esperienze, non le è mai mancato nulla ... Leggi su tvzap.kataweb

