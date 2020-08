Ufficiale: Verona, c’è Pandur (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Verona ha ufficializzato l’acquisto del portiere ventenne Ivor Pandur. Prelevato dal Rijeka, ha sottoscritto un contratto fino al 2025. Pandur ha totalizzato 24 presenze con l’HNK Rijeka, di cui 20 nella prima divisione croata, dove ha giocato 18 partite nella stagione 2019-20 e due nella corrente stagione. Visualizza questo post su Instagram DALLA CROAZIA ALLA PORTA GIALLOBLÙ Il portiere classe 2000 Ivor #Pandur è un nuovo portiere del Verona fino al 2025. #HVFC #BenvenutoPandur Un post condiviso da Hellas Verona FC (@hellasVeronafc) in data: 31 Ago 2020 alle ore 8:09 PDT Foto: Instagram Verona L'articolo Ufficiale: Verona, ... Leggi su alfredopedulla

RaimondoDM : ???? Ufficiale #Pandur all'#Hellas Verona - FabulousMixx : RT @trentinovolley: ??? | BLM GROUP ARENA Via alla nona settimana di preparazione. Mercoledì allenamento congiunto a #Verona, venerdì arriv… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Hellas Verona, ecco il portiere croato Pandur dal Rijeka - HellasLive : UFFICIALE. #Pandur all’#HellasVerona sino al 2025 - bagherone : RT @trentinovolley: ??? | BLM GROUP ARENA Via alla nona settimana di preparazione. Mercoledì allenamento congiunto a #Verona, venerdì arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Verona

VERONA (ITALPRESS) - La nuova Volkswagen ID.3 ha stabilito il suo primo record di autonomia: la compatta 100% elettrica ha percorso 531 km da Zwickau, in Germania, a Schaffhausen, in Svizzera, con un' ...Adesso è ufficiale: come ha comunicato la società scaligera, Ivor Pandur è un giocatore dell'Hellas Verona. Il portiere croato ha firmato un contratto quinquennale ed arriva a titolo definitivo. Ivor ...