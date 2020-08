“Temptation Island”, altre due coppie mettono alla prova la loro storia (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Alberto e Speranza e Gennaro e Anna, altre due coppie si presentano a “Temptation Island”. Il reality che sbarcherà presto in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi al timone e tra i protagonisti troveremo Sofia e Amedeo e Serena e Davide. Tutti metteranno alla prova il loro amore e decideranno il loro futuro davanti al falò di confronto. SOFIA E AMEDEO – Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 e partecipano al reality per capire se sono pronti a creare una famiglia. Lui ha 32 anni e vive a Città di Castello, lei invece ha 30 anni e abita a Celalba (Perugia). Sofia vorrebbe andare a convivere e avere una famiglia, ma Amedeo non è del suo stesso avviso; quindi la ragazza ha cominciato a pensare che ... Leggi su newscronaca.myblog

