Stella McCartney, la nuova capsule tra fluidità di genere e attivismo (Di lunedì 31 agosto 2020) È un po’ «costume» di ogni generazione criticare quelle che arrivano subito dopo: non viene risparmiata neanche la cosiddetta Generazione Z, di cui fanno parte coloro che non hanno conosciuto il mondo prima dei social media e di Internet, ma che tanto hanno plasmato il mercato degli ultimi anni, dall’hi-tech alla moda. Certo, i giovani di oggi passano tantissimo tempo online, ma è anche grazie alle piattaforme virtuali e alla condivisione che gran parte di loro ha conosciuto e portato avanti dei valori più che condivisibili, assieme a un’apertura sociale da fare invidia ai Millennials: è proprio alla loro esplorazione della fluidità, della diversità e dell’individualità, così come alle nuove forme di attivismo, che si ispira l’ultima capsule collection di Stella McCartney in collaborazione con l’illustratore e fumettista Will Sweeney. Leggi su vanityfair

_024335_ : Stella McCartney? - backtospringday : Ad un anno dall'uscita di Lover, vorrei ricordare con voi il palo più grande di sempre: la collezione Taylor x Stel… -

Ultime Notizie dalla rete : Stella McCartney Stella McCartney celebra i giovani rivoluzionari con una collezione unisex Vogue Italia Stella McCartney Shared: la capsule collection genderless

Non poteva che essere genderless, fluida e consapevole la capsule collection pensata da Stella McCartney dal nome “Stella McCartney Shared”. Condivisa, attenta e capace di accontentare il guardaroba d ...

Una nuova linea unisex ispirata alle nuove generazioni di attivisti come Greta Thunberg

Stella McCartney celebra la nuova generazione di rivoluzionari con il lancio della collezione unisex Stella McCartney Shared per l'autunno 2020. “Da Greta Thunberg a Munroe Bergdorf, l'attuale generaz ...

Non poteva che essere genderless, fluida e consapevole la capsule collection pensata da Stella McCartney dal nome “Stella McCartney Shared”. Condivisa, attenta e capace di accontentare il guardaroba d ...Stella McCartney celebra la nuova generazione di rivoluzionari con il lancio della collezione unisex Stella McCartney Shared per l'autunno 2020. “Da Greta Thunberg a Munroe Bergdorf, l'attuale generaz ...