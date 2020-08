Serie A 2020-21, inizio del campionato confermato il 19 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Consiglio Federale di oggi ha confermato che l’inizio del prossimo campionato di Serie A si svolgerà nel weekend del 19 e 20 settembre . La riunione dei vertici delle massime istituzioni della Serie... Leggi su feedpress.me

tuttosport : #Klopp: '#Ronaldo il più forte. #Messi? Solo il top di #Barcellona' - AlbertoBagnai : Il mio fastidio per l’uso del termine “educazione” al posto di “istruzione” era innanzitutto epidermico e istintivo… - Gazzetta_it : #Tonali dopo #Theo: Paolo #Maldini ormai è leader da dirigente come anni fa in difesa - Gatta_Sa : RT @Spettakolo_mag: Da Verona una serie di eventi a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. #SeatMusicAwards20 #Heroes Gli ospiti: @MetaE… - Dorel__ : RT @Gazzetta_it: Beffato l’#Atletico e le big: va alla #Juve #Barbieri, il super 2002 del Novara -