Scuolabus e pericolo contagio: con queste regole pensate che i vostri saranno al sicuro? (Di lunedì 31 agosto 2020) Far prendere lo Scuolabus ai propri figli ai tempi del Covid -19: un bel dilemma per milioni di genitori preoccupati soprattutto del fatto che il "pullmino" venga davvero sanificato regolarmente e l'... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Covid a Napoli: è allarme distanze sugli scuolabus abusivi: «Task force di... Il Mattino Care e cari prof, fate i test sierologici e fateli subito

Dopo mascherine, scuolabus, banchi e spazi anche la campagna di screening per docenti e operatori rischia di aggiungere caos a una ripresa già critica. Anche perché molti rifiuterebbero di sottoporsi ...

Covid a Napoli: è allarme distanze sugli scuolabus abusivi: «Task force di vigili»

Gli abusivi degli scuolabus sono già al lavoro, decine di telefonate ai genitori dei bambini che già trasportavano l’anno scorso: ripartiamo quest’anno? Solo che, stavolta, al danno della professione ...

