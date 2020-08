Sant’Antimo, in auto con droga e mazza da baseball: 27enne arrestato – IL NOME (Di lunedì 31 agosto 2020) Un 27enne di Sant’Antimo è stato fermato dai carabinieri, che hanno scoperto nella sua auto droga, soldi e una mazza da baseball: inutile il tentativo di fuga. I carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga Francesco Verde, 27 anni, di Sant’Antimo, nel napoletano. Era in auto e percorreva Via Nicola Romeo quando ha … Leggi su 2anews

ottopagine : Sant’Antimo: droga in auto, arrestato un 27enne #SantAntimo - larampait : (FOTO) Sant'Antimo. #Droga e una mazza da #baseball in #auto - larampait : (FOTO) Sant'Antimo. Droga e una mazza da baseball in auto - (FOTO) Sant'Antimo. #Droga e una mazza da #baseball in… - NapoliToday : #Cronaca Droga e una mazza da baseball in auto: bloccato ed arrestato dai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Antimo auto