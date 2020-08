“Roubaix, une lumière” dal 1 ottobre al cinema (Di lunedì 31 agosto 2020) “ROUBAIX, UNE LUMIERE” di Arnaud Desplechin AL cinema DAL 1 ottobre 2020 Uscirà il 1 ottobre, distribuito da No.Mad Entertainment, ROUBAIX, UNE LUMIÈRE, film di Arnaud Desplechin in Concorso a Cannes 2019 e presentato in anteprima ai RENDEZ-VOUS di Roma. Considerato la quintessenza del cinema d’autore francese, il regista si cimenta, per la prima volta, con il reale e con un genere che non gli è familiare, come il polar. A fare da sfondo e ispirazione alla storia, la sua città natale, ritratta nel malore di una profonda decadenza economica. Partendo da un fatto di cronaca, ben raccontato da uno sconvolgente documentario di Mosco Boucault per France 3, Desplechin realizza un thriller ... Leggi su romadailynews

