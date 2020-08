Romina Power accetta l’invito a cena di Albano e Loredana, il gesto parla chiaro (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci volevano una serata estiva e una tavolata a bordo piscina per siglare la pace attesa da anni. Seduti uno vicino all’altro ci sono Al Bano, la sua compagna Loredana Lecciso, i loro figli Jasmine e Al Bano jr, detto Bido. Ma ci sono soprattutto l’ex moglie del cantante, Romina Power, e il figlio Yari, accompagnato dalla fidanzata Thea Crudi, cui è legato da pochi mesi. L’occasione per la rimpatriata è dovuta proprio a loro due, pronti per le presentazioni ufficiali in famiglia. E a fare da padrona di casa c’è Loredana, tornata a vivere in pianta stabile a Cellino San Marco dopo la momentanea separazione dal cantante. La sua love story con Al Bano ha ripreso a volare dopo varie crisi e incomprensioni. E ritrovarsi a cena con Romina suona come ... Leggi su aciclico

