Roma. Picchia per l’ennesima volta la compagna durante una banale lite: arrestato 29enne (Di lunedì 31 agosto 2020) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 29enne Romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La scorsa notte, a seguito della segnalazione di un cittadino giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Santa Maria di Galeria dove hanno constatato che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, l’uomo ha colpito al volto la sua compagna, 34enne Romana. LEGGI ANCHE: Roma, litiga con la fidanzata e la massacra di botte: in manette 29enne recidivo L’ARRESTO La donna, che ha riportato alcune lievi ferite al volto ma ha rifiutato le cure mediche, ha riferito ai Carabinieri che anche in passato era stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Picchia per l’ennesima volta la compagna durante una banale lite: arrestato 29enne - Raff_Napolitano : Roma: 39enne moldava scatenata: distrugge commissariato e picchia poliziotti. Arrestata - LRAdele : RT @SkyTG24: Tivoli, picchia la compagna davanti alla figlia neonata: arrestato - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Tivoli, picchia la compagna davanti alla figlia neonata: arrestato - Rino91501751 : RT @SkyTG24: Tivoli, picchia la compagna davanti alla figlia neonata: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Picchia Roma, calci e pugni alla moglie anche davanti al figlio di 7 anni: arrestato 38enne Il Messaggero Tivoli, picchia la compagna davanti alla figlia neonata: arrestato

In manette un 25enne, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il giovane ha prima inveito contro la convivente, una ragazza di 26 anni, poi l’ha spinta a terra. Infine, l’ha colpita con un violento sc ...

Roma, calci e pugni alla moglie anche davanti al figlio di 7 anni: arrestato 38enne

Aggressione choc a San Lorenzo dove un uomo, anche in presenza della polizia, ha picchiato la compagna. Gli agenti a questo punto, non hanno potuto fare altro che immobilizzarlo ed arrestarlo. Il pest ...

In manette un 25enne, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il giovane ha prima inveito contro la convivente, una ragazza di 26 anni, poi l’ha spinta a terra. Infine, l’ha colpita con un violento sc ...Aggressione choc a San Lorenzo dove un uomo, anche in presenza della polizia, ha picchiato la compagna. Gli agenti a questo punto, non hanno potuto fare altro che immobilizzarlo ed arrestarlo. Il pest ...