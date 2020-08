Regione Lazio: al via digitalizzazione procedure urbanistiche (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – Tempi piu’ rapidi, maggiore trasparenza e meno impatto ambientale. Dal primo settembre tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilita’ dovranno essere prodotte e trasmesse in modalita’ digitale attraverso la posta elettronica certificata. Questa misura amministrativa introdotta dalla Regione consentira’ la velocizzazione dei procedimenti e l’eliminazione del materiale cartaceo nella gestione e archiviazione delle pratiche. La digitalizzazione delle procedure, inoltre, fornira’ ulteriori garanzie su autenticita’ e integrita’ della documentazione, ampliera’ i livelli di accessibilita’ e di sicurezza relativi alla conservazione degli atti, favorendo un cambio di passo della pubblica amministrazione nell’efficienza e nella ... Leggi su romadailynews

