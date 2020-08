Quando avevamo re degni di questo nome, non quelli interessanti come i gattini dell’internet (Di lunedì 31 agosto 2020) Ho un’amica che ha persino più tempo libero di me. Ogni mattina guarda i siti dei giornali italiani (che io apro circa ogni cinque anni), e mi manda foto dello schermo con sotto maiuscole ed esclamativi «Di nuovo?!» o «Ma perché?!». La sua esasperazione è dovuta al fatto che ogni giorno, sui siti dei giornali italiani, c’è qualche articolo sulle Loro Noiosità Reali, cioè l’ex attrice Meghan Markle e lo scognomato Harry. Sì, insomma: il figlio di Diana Spencer e la di lui moglie. Prima di loro era ancora peggio. Perché almeno la scusa per parlare di questi due è che si sono dimessi dalla famiglia reale (il che ha reso lei l’eroina dei gruppi di nuore insoddisfatte su Facebook: dimettersi dalla famiglia del marito, che sogno). E perché almeno, essendo lei di ... Leggi su linkiesta

amnestyitalia : Sembra proprio che gli attacchi contro le donne e il sessismo da tastiera non vadano mai in vacanza. Poco è cambiat… - salvalente11 : Quando avevamo re degni di questo nome, non quelli interessanti come i gattini dell’internet - whiteli57617904 : RT @whiteli57617904: @luigidimaio @PaolaTavernaM5S cari 5 ?? mi ricordo quando eravate dalla parte dei bambini... ora con il @pdnetwork dall… - andiamoviaora : RT @whiteli57617904: @luigidimaio @PaolaTavernaM5S cari 5 ?? mi ricordo quando eravate dalla parte dei bambini... ora con il @pdnetwork dall… - whiteli57617904 : @luigidimaio @PaolaTavernaM5S cari 5 ?? mi ricordo quando eravate dalla parte dei bambini... ora con il @pdnetwork d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando avevamo Quando avevamo re degni di questo nome, non quelli interessanti come i gattini dell'internet Linkiesta.it di un comasco e di una ragazza svizzera

Una spesa di 8mila euro tra ambulanza e auto di scorta per riportare due ragazzi, lei svizzera Noa, lui di Como Lorenzo, risultati positivi al Covid durante una vacanza a Ostuni in Puglia. La storia, ...

Mobilità, il risparmio passa dal noleggio

L'automobile è una delle voci di costo che più incide sul budget delle famiglie: per razionalizzare la spesa molti cominciano a considerare formule alternative all'acquisto del mezzo, come il noleggio ...

Una spesa di 8mila euro tra ambulanza e auto di scorta per riportare due ragazzi, lei svizzera Noa, lui di Como Lorenzo, risultati positivi al Covid durante una vacanza a Ostuni in Puglia. La storia, ...L'automobile è una delle voci di costo che più incide sul budget delle famiglie: per razionalizzare la spesa molti cominciano a considerare formule alternative all'acquisto del mezzo, come il noleggio ...