Pil, Istat rivede al ribasso le stime: -12,8% nel II trimestre (quello del lockdown) «Calo peggiore dal 1995» Il conto del lockdown è più salato del previsto: -17,7% rispetto all'anno precedente. «A trascinare la caduta dei conti è soprattutto la diminuzione della domanda interna»

istat_it : ?? Nel secondo trimestre 2020 il prodotto interno lordo (#Pil) è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedent… - Agenzia_Italia : L'Istat rivede al ribasso la stima del Pil nel II trimestre: giù del 12,8% - Adnkronos : #Pil, #Istat rivede dato secondo trimestre: calo peggiora a -12,8% - m4gny : Pil, Istat taglia il dato del secondo trimestre: -12,8%. Dunque il solo rimbalzo che c'è stato è quell'unico neuron… - occhifuggenti : RT @ilmessaggeroit: Istat: «Pil, calo peggiore dal 1995». Trimestrale - 12,8%, effetto Covid -

In particolare, l'Istat ha rivisto al ribasso la stima preliminare indicando per il secondo trimestre del 2020 (aprile-giugno) un Prodotto interno lordo (Pil) in calo al ritmo del 12,8% rispetto al ...Il Pil italiano non aveva mai registrato un calo così consistente dal 1995. Lo sottolinea l’Istat precisando inoltre che la variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. “La stima completa dei ...