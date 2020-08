Patenti, si accelera: via 2.500 arretrati Restano 10 mila pratiche da smaltire (Di lunedì 31 agosto 2020) Le autoscuole: recuperati molti esami grazie ai rinforzi in Motorizzazione. Ma le revisioni vanno ancora a rilento: «Coi tre nuovi esaminatori proseguirà il trend positivo». Leggi su ecodibergamo

