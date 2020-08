Overwatch horror? La brillante idea di un fan che crea una modalità PvE spaventosa (Di lunedì 31 agosto 2020) Overwatch, popolare gioco multiplayer di Blizzard Entertainment, è in continua evoluzione. Il titolo già di suo ospita una serie di eventi a tema a seconda della stagione, con Halloween che impressiona sempre i giocatori ed uno degli eventi più amati.Mentre i piani dello sviluppatore per la notte più spaventosa dell'anno devono ancora essere rivelati, un giocatore ci ha dato un assaggio di ciò che potrebbe accadere creando la sua modalità di gioco PvE, in cui un glitch si muove così velocemente che non si sa cosa aspettarsi da un momento all'altro.GLITCH IN THE SYSTEM è il nome della modalità presente all'interno di Overwatch Workshop e per l'occasione il creatore ha pubblicato anche un trailer che la presenta. In sostanza nel gioco ... Leggi su eurogamer

