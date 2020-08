Mascherina a scuola, il Comitato tecnico: l’Asl potrà introdurre l’obbligo di indossarla anche in classe in base al trend del contagio locale (Di lunedì 31 agosto 2020) Niente Mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Ma, in base ai “trend epidemiologici locali“, quindi all’andamento del contagio nelle diverse aree, le Asl potranno “prevedere l’obbligo della Mascherina anche in situazioni statiche”, cioè anche quando si è seduti al banco. Lo specifica il Comitato tecnico scientifico nella nota pubblicata al termine della riunione di oggi sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Un incontro in cui è stato ribadito che non sarà necessario indossare la protezione per naso e bocca quando si è seduti al proprio posto in classe. Allo stesso tempo però è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

