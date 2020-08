Mangiare cinese e bere italiano, in una webserie (Di lunedì 31 agosto 2020) Mangiare cibo cinese e bere vino italiano è il sogno di ogni viticultore nostrano: specie se questo abbinamento virtuoso viene messo in pratica in Cina e diffuso ampiamente attraverso una webserie. A partire da settembre i nostri vini saranno i co-protagonisti di una webserie in onda su Youtube e ripresa da diversi canali social, soprattutto quelli più seguiti nel lontano oriente come Weibo e WeChat. Basta pensare al successo avuto dai vini dei nostri cugini d’oltralpe, sempre ai vertici nelle vendite di Alibaba, il primo distributore online cinese, per immaginare che, se una piccola percentuale di appassionati di cibo di Pechino, Shanghai od Hong Kong anziché abbinare un Bordeaux, un Borgogna o uno Champagne, ai piatti di casa sua, preferisse ... Leggi su linkiesta

intornoAlTempo : RT @AvantiLaura: Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura. (Proverbio… - _EMANUELE_D : RT @AvantiLaura: Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura. (Proverbio… - iceTeaSince1856 : RT @AvantiLaura: Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura. (Proverbio… - zizigong : RT @AvantiLaura: Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura. (Proverbio… - AvantiLaura : Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura. (Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mangiare cinese Vin levanteMangiare cinese e bere italiano, in una webserie Linkiesta.it Quale Europa nella pandemia?

I contagi tornano ad aumentare in tutta Europa, gli Stati europei continuano a rispondere in maniera scoordinata, mentre si aspetta lo stanziamento dei nuovi fondi approvati a luglio. Cosa altro ci as ...

Vin levanteMangiare cinese e bere italiano, in una webserie

Il vino nostrano protagonista di una serie digitale pensata per il mercato cinese, che vuole promuovere questo abbinamento e mettere in luce le caratteristiche dell’enologia tricolore Mangiare cibo ci ...

I contagi tornano ad aumentare in tutta Europa, gli Stati europei continuano a rispondere in maniera scoordinata, mentre si aspetta lo stanziamento dei nuovi fondi approvati a luglio. Cosa altro ci as ...Il vino nostrano protagonista di una serie digitale pensata per il mercato cinese, che vuole promuovere questo abbinamento e mettere in luce le caratteristiche dell’enologia tricolore Mangiare cibo ci ...