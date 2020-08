Il Libano prova a ripartire. Mustapha Adib sarà designato premier (Di lunedì 31 agosto 2020) Prima Hezbollah che si è detto “aperto a discutere di un nuovo patto politico proposto dalla Francia”. Poi il presidente Michel Aoun che ha chiesto di dichiarare il Libano “uno stato laico”. Quindi l’arrivo a Beirut del presidente francese Emmanuel Macron, per la seconda volta dopo la devastante esplosione del 4 agosto che ha provocato oltre 200 morti e le dimissioni del Governo a seguito delle pressioni della piazza. Il Libano cerca di trovare una soluzione alla gravissima crisi socio-economica in cui è precipitato e riparte dall’ambasciatore in Germania Mustapha Adib, che dovrebbe essere designato primo ministro. “Siamo aperti a qualsiasi discussione costruttiva sull’argomento ma a condizione che sia volontà di tutti ... Leggi su huffingtonpost

