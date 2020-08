I Bambini Crederanno di Entrare in Ospedale e Non di Rientrare a Scuola, La Denuncia di Ammaniti (Di lunedì 31 agosto 2020) “I Bambini penseranno di essere stati accompagnati in un Ospedale e no in una Scuola. Tra il termometro a casa, la mascherina sul viso e l’obbligo a no avvicinare i compagni sembrerà di stare in un clima medico. E ovviamente minaccioso. E genitori devono prepararli, spiegare loro, con leggerezza, che non potranno fare la ricreazione in giardino se lo spazio no sarà abbastanza e tutto il resto. Pasto compreso“. Queste le parole di Massimo Ammaniti, maestro della Psicoanalisi dell’età evolutiva, in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. “Fino ad oggi hanno comunicato con tutto il viso, naso e bocca compresi – continua Ammaniti – Ora bisogna insegnare, giocando, a capirsi con gli occhi e con dei gesti delle mani o ... Leggi su youreduaction

