GP Belgio, Ricciardo: "Gran weekend ma mi manca il podio" (Di lunedì 31 agosto 2020) SPA-FRANCORCHAMPS - " E' stato un weekend perfetto ma frustrante perché le Mercedes e Verstappen non mi consentono di fare un podio. Ne vorrei fare giusto uno, è un peccato. Sono comunque molto felice,... Leggi su corrieredellosport

dinoadduci : Le pagelle di Spa: Ricciardo merita 9 come Hamilton, Kimi è da 7,5. Disastro Ferrari: 3 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: àGpBelgio, le pagelle: Ricciardo merita 9 come Hamilton, Kimi è da 7,5. Disastro #Ferrari: 3 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: àGpBelgio, le pagelle: Ricciardo merita 9 come Hamilton, Kimi è da 7,5. Disastro #Ferrari: 3 - Gazzetta_it : àGpBelgio, le pagelle: Ricciardo merita 9 come Hamilton, Kimi è da 7,5. Disastro #Ferrari: 3… - infoitsport : Gp del Belgio, le pagelle: Ricciardo d'altri tempo, Ferrari disastrose -