Fortitudo Bologna-Cremona in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Fortitudo Bologna e Vanoli Cremona scendono sul parquet del UnipolArena per la seconda giornata del girone B della Supercoppa 2020 di Serie A1. Sfida tra le due sconfitte del primo turno, atteso il K.O della nuova Vanoli guidata da Galbiati chiamata dall’ardua sfida contro la Virtus Bologna. Al contrario meno prevedibile il capitombolo della nuova squadra di Sacchetti che ha trovato un’ottima Reggio Emilia sulla propria squadra. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.30 di martedì 1 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Martedì 1 settembre, Ore 20.30 – Fortitudo ... Leggi su sportface

BasketUniverso : Fortitudo Bologna, Adrian Banks elogia il suo nuovo coach Meo Sacchetti - OA_Sport : Basket, Supercoppa Italiana 2020: Virtus Bologna e Reggio Emilia per la vetta, la Fortitudo deve rialzarsi - SportandoIT : Fortitudo Bologna: le modalità d’acquisto dei biglietti in vista del derby contro la Virtus - basketinside360 : Fortitudo Bologna - Vanoli Cremona, Sacchetti: “Mi aspetto più coraggio e più aggressività” -… - 1000Cuori : ??????#Fortitudo Baseball - È venuto a mancare Augusto Giuliani, storico dirigente dei biancoblu #BaseBall #Bologna ??… -