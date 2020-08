Emma Roberts conferma: è incinta del primo figlio con Garrett Hedlund (Di lunedì 31 agosto 2020) Adesso è ufficiale: Emma Roberts è in attesa del primo figlio. L’attrice, 29 anni, ha reso le voci conferma condividendo via Instagram tre bellissimi scatti del pancione e del futuro papà (il collega Garrett Hedlund). La didascalia: «I miei ragazzi preferiti!». Un’altra rivelazione: il bambino in arrivo, il primo per la nipotina di Julia Roberts, sarà un maschio. E tra i commenti spicca quello della zia: «Vi amo», accompagnato dall’emoticon di un cuore. Leggi su vanityfair

anankeanomalos : RT @anikeatable: Emma Roberts è incinta ?? - anikeatable : Emma Roberts è incinta ?? - _peacewillwin_x : ma Emma Roberts è incinta ???????????? - 80sobriens : no raga non so se lo sapevate ma emma roberts è incinta oddio santo fermate il gioco - namelessmiki : EMMA ROBERTS È INCINTA ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Roberts Palo Alto, la recensione del film | Emma Roberts e l'esordio di Gia Coppola The Hot Corn Italy Non aprite quello sportello? Il Giorno Sbagliato e l’ordinaria follia di Russell Crowe

BARI – Girando, girando, ecco tra le anteprime un’esclusiva assoluta per il Bif&st e un film molto atteso. Stiamo parlando de Il giorno sbagliato, diretto da Derrick Borte con un ritrovato Russell Cro ...

Il mondo invertito e il paradosso di Christopher Nolan: ma com’è Tenet?

ROMA – Sarebbe dovuto uscire oltreoceano lo scorso 17 luglio. Poi il mondo che conoscevamo è cambiato nel giro di una manciata di mesi. Una delle tante conseguenze? La chiusura dei cinema e l’arresto ...

BARI – Girando, girando, ecco tra le anteprime un’esclusiva assoluta per il Bif&st e un film molto atteso. Stiamo parlando de Il giorno sbagliato, diretto da Derrick Borte con un ritrovato Russell Cro ...ROMA – Sarebbe dovuto uscire oltreoceano lo scorso 17 luglio. Poi il mondo che conoscevamo è cambiato nel giro di una manciata di mesi. Una delle tante conseguenze? La chiusura dei cinema e l’arresto ...